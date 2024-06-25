Протесты в Кении: что известно к этому часу

Во вторник, 25 июня, в Кении с новой силой вспыхнули протесты против законопроекта о повышении налогов. «Рамблер» собрал главное к этому часу.

Акции протеста проходят в Найроби, Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи и Момбасе. Участники акции считают, что законопроект нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни кенийцев. Они требуют отставки президента Кении Уильяма Руто. На улицы вышли тысячи человек.

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. Известно, что от их действий пострадали, по меньшей мере, 200 человек, среди которых оказалась сестра экс-президента США Барака Обамы Аума. Также сообщается о, по меньшей мере, десяти погибших.

Сообщалось, что протестующим удалось ворваться в здание парламента в Кении, где проходило голосование по законопроекту о повышении налогов. В центре Найроби раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента идет дым. Кроме того протестующие разграбили клуб одного из высокопоставленных чиновников правительства и напали на машины скорой помощи, предполагая, что в них перевозят членов парламента. При этом в Кенийском Красном Кресте опровергли это, подчеркнув, что от действий участников акций пострадали медики и волонтеры. На этом фоне организация призвала создать безопасный гуманитарный коридор для пострадавших.

Помимо этого в Кении зафиксировали крупный сбой в работе интернета на фоне протестов. А телеканал KTN сообщал, что получал угрозы от властей о намерении прекратить его вещание.

Несмотря на протесты, 25 июня парламент Кении принял законопроект во втором чтении. После этого его члены тайно покинули здание по туннелям.

Посольство РФ в Найроби на фоне происходящего призвало соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей.