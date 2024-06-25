Каллас ответила на сообщения о назначении на пост главы дипломатии ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не станет верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам в ближайшее время, сначала ее должны выдвинуть как кандидата. Lenta.ru

«Я буду работать премьер-министром до тех пор, пока я буду занимать пост премьер-министра. Давайте жить сегодняшним днем», — прокомментировала Каллас сообщения о том, что ее выбрали в качестве кандидата на посты главы евродипломатии. Она пояснила, что в четверг не будет объявлен следующий верховный представитель ЕС по внешней политике, но может быть объявлен кандидат на эту должность. Это не означает, что даже если будет объявлено ее имя, Каллас получит должность. Газета.Ru

До этого агентство DPA сообщало, что лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля. RT на русском