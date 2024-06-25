Британская принцесса потеряла память

Британская принцесса Анна, попавшая в больницу с сотрясением мозга, не может объяснить, что случилось. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В воскресенье, 23 июня, 73-летняя сестра короля Карла III получила травму головы, когда гуляла по своему поместью в Глостершире. Ее вертолетом доставили в больницу, где она остается до сих пор. Ожидается, что принцессу выпишут до конца недели.

Поскольку в результате сотрясения мозга Анна потеряла память о произошедшем, остается неизвестным, что именно произошло. Специалисты считают, что подобную травму могла причинить лошадь или несколько лошадей, бившие ее копытами по голове. Лошадь также могла случайно толкнуть принцессу.

Королевская принцесса Анна родилась в 1950 году. Она является вторым по старшинству ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Титул «королевская принцесса» британские монархи присваивают своим старшим дочерям.

Ранее сообщалось, что принцесса Анна нравится 71 проценту британцев. Такой результат показало социологическое исследование, проведенное аналитической компанией YouGov в апреле.