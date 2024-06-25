Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Своим мнением Джонсон поделился с RT.

По словам экс-аналитика ЦРУ, американские власти очень боялись того, что британский суд отвергнет аргументы Минюста США и отпустит Ассанжа без признания вины. Это могло ударить по репутации главы американского государства Джо Байдена перед выборами.

«Учитывая предстоящие выборы и факт того, что (британских. — RT) консерваторов, вероятно, отстранят от власти, мне кажется, по оценке администрации Байдена, новое лейбористское правительство может оказаться более склонным смягчить наказание и повлиять на суд в пользу Ассанжа», — заявил Джонсон.



Экс-аналитик ЦРУ считает, что именно поэтому основателя WikiLeaks решили освободить сейчас в обмен на признание вины в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

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Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире RT прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа.