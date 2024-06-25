Reuters: Трамп намерен принудить Украину пойти на переговоры

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен путём ограничения поставок оружия принудить киевский режим пойти на переговоры с Россией.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявления советников Трампа Кита Келлога и Фреда Флейтца.

План советников бывшего американского президента подразумевает, что ВСУ будут получать больше западных вооружений только в случае начала мирных переговоров.

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Ранее Трамп в ходе митинга своих сторонников в Филадельфии дал обещание, что в случае победы на грядущих выборах урегулирует украинский конфликт ещё до официального вступления в должность главы государства.