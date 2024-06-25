Российское посольство призвало россиян в Кении оставаться дома на фоне протестов
Посольство России в Найроби призвало находящимся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.
Об этом говорится Telegram диппредставительства.
«В связи с дальнейшим ухудшением ситуации в Кении настоятельно рекомендуем росгражданам, находящимся в стране, не покидать места проживания без крайней необходимости», — отмечается в заявлении.
Дипломатическая миссия призвала также выполнять требования кенийских законных властей и правоохранителей и проявлять бдительность в таких районах, как Найроби, Момбаса, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо.
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«27 июня возможна блокировка протестуюшими основных подъездных дорог в город Найроби», — добавили в дипмиссии.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.