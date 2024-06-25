Посольство России в Найроби призвало находящимся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.

Об этом говорится Telegram диппредставительства.

«В связи с дальнейшим ухудшением ситуации в Кении настоятельно рекомендуем росгражданам, находящимся в стране, не покидать места проживания без крайней необходимости», — отмечается в заявлении.



Дипломатическая миссия призвала также выполнять требования кенийских законных властей и правоохранителей и проявлять бдительность в таких районах, как Найроби, Момбаса, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо.

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

«27 июня возможна блокировка протестуюшими основных подъездных дорог в город Найроби», — добавили в дипмиссии.



Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.