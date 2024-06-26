WikiLeaks подтвердила прибытие Ассанжа на остров Сайпан

Организация WikiLeaks подтвердила, что её основатель Джулиан Ассанж прибыл на остров Сайпан в составе Северных Марианских островов.

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Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.

«Джулиан Ассанж прибыл на территорию США на остров Сайпан для официального оформления заявления о признании вины, чего никогда не должно было произойти», — передаёт ТАСС.



Ранее сообщалось, что самолёт с Ассанжем приземлился на Сайпане.

25 июня стало известно, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США, что позволит ему выйти на свободу. Позже поступила информация, что Ассанж освобождён из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию.