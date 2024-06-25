Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не разрешили лететь коммерческими авиалиниями на остров Сайпан, а оттуда — в Австралию. Об этом сообщила его жена Стелла, передает RT.

Она отметила, что начала сбор средств на оплату перелетов мужа. По ее словам, чартер обойдется в 520 тысяч долларов, эту сумму нужно будет отдать властям Австралии.

Ранее Ассанж прилетел в Бангкок с целью дозаправки, оттуда он должен направиться на остров Сайпан, где пройдет суд над ним. После того, как он признает вину по одному из 18 пунктов, предъявленных ему в США обвинений, его отпустят на свободу и он сможет вернуться в Австралию.

Напомним, что Ассанж стал известен в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, целью которого были публикации секретных документов. В 2010 году там появился видеоматериал, на котором после атаки вертолета США в Багдаде в 2007 году видны минимум 18 погибших мирных жителя. В том же году на сайте были опубликованы 250 тысяч документов дипломатического характера. Ему грозило до 175 лет тюрьмы.