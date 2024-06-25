Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз

В Люксембурге началось первое заседание Межправительственной конференции «Евросоюз (ЕС) — Украина», на котором обсуждался процесс присоединения Украины к альянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, перед присоединением к Евросоюзу Украину ждет долгий и сложный переговорный процесс. Он уточнил, что переговоры никак не ограничены по продолжительности, а также не задают каких-либо сроков для присоединения Украины к альянсу.

«Это начало долгого процесса. Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ. Украине <...> необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС», — рассказал он.



К этим словам присоединилась глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. По ее мнению, Евросоюз и Украину ждет интенсивная работа в области реформ.

Раскрыты последствия вступления Украины в Евросоюз

По своей структуре переговоры поделены на 35 глав — они касаются различных сфер жизни страны, которая хочет присоединиться к Евросоюзу. Каждая глава подразумевает под собой соответствие определенным требованиям, которые необходимо полностью выполнить. В результате проделанной работы законодательство страны-претендента будет соответствовать европейскому стандарту. Кроме того, претендент также обязан продемонстрировать практическое внедрение этих изменений.

Ранее Совет Евросоюза согласовал проект обязательств в области безопасности с Украиной.