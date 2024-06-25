Совет ЕС согласовал проект обязательств в сфере безопасности с Украиной

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Совет Евросоюза согласовал проект обязательств в области безопасности с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнила Лябиб, проект включает в себя обоюдные обязательства в сфере безопасности. Каких-либо подробностей о содержании документа министр не сообщила.

«Сегодня утром совет ЕС утвердил проект соглашения обоюдных обязательств в области безопасности между ЕС и Украиной», — рассказала она.



Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о подготовке соответствующего соглашения между Евросоюзом и Украиной. Согласно этим данным, подписание документа может состояться 26-27 июня в Брюсселе.