В Сеул прилетели запущенные КНДР воздушные шары с мусором

КНДР второй день подряд запускает воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили власти Сеула.

"Подтверждено, что северокорейские шары с мусором вошли в воздушное пространство Сеула", - говорится в предупреждении столичной мэрии. До этого пришло сообщение о том, что в северной части провинции Кёнгидо были обнаружены шары, предположительно, запущенные КНДР.

По данным южнокорейской стороны, ночью Пхеньян запустил около 350 воздушных шаров.