Литва отказалась от еще одного соглашения с Россией

Сейм (парламент) Литвы денонсировал договор с Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. На пленарном заседании за это проголосовали 93 депутата, 5 воздержались, голосовавших против не было. ТАСС

«Такая мера будет содействовать сокращению до минимума правовых контактов со страной-агрессором», — сказала глава литовского Минюста Эвелина Добровольска. RT на русском

Ранее сообщалось, что Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что у Вильнюса с Москвой давно нет никакого сотрудничества. News.ru