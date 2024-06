Пока вы не уснули: угроза гражданской войны во Франции и  МО РФ о «грязной бомбе» на Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что программы французских радикальных правых и радикальных левых сил «ведут к гражданской войне». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на подкаст Génération Do It Yourself, в записи которого принял участие Макрон.

На недавних выборах в Европарламент ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала более 31 процента голосов, а «Возрождение» Макрона - примерно 15 процентов. Третье место заняла Социалистическая партия с результатом около 14 процентов. После этого президент Франции распустил Национальное собрание. Первый тур парламентских выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля.

Читать новость полностью

Минобороны: Украина завозит радиоактивные вещества для «грязной бомбы»

На Украину продолжается ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут использовать для создания «грязной бомбы», заявил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», - сказал начальник войск РХБЗ.



Читать новость полностью

В Евросоюзе нашли замену Боррелю

Лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля.

Лидеры ЕС достигли соответствующей договоренности, сообщило агентство DPA.

Читать новость полностью

СК нашел доказательства удара ВСУ по самолету с пленными над Белгородом

© РИА Новости

Экспертизы подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит Украиной из комплекса Patriot. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете везли на обмен украинских военнослужащих. Все находившиеся на борту погибли - это шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных.

Читать новость полностью

Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«24 июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине», — отмечается в заявлении.



Читать новость полностью

Медведев прокомментировал новые санкции против РФ

Россия переживет новые санкции, но у нее хорошая память и она не забудет и не простит попытку причинить вред ее народу, за это придется дорого заплатить. Такое мнение в своем англоязычном Telegram-канале высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

24 июня Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничительные меры затронули 116 человек и компаний. Санкции, среди прочего, коснулись транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но ограничит его реэкспорт.

Читать новость полностью

Над Ростовской областью сбили запущенный с Украины воздушный шар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую территорию при помощи малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации (РФ).

«25 июня около 14:45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», - отметили в ведомстве.

Читать новость полностью

Песков прокомментировал информацию о сбитом над Черным морем американском БПЛА

В Кремле не располагают информацией о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США был сбит над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», - ответил Песков журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что прошедшей ночью над Черным морем был сбит американский беспилотник.



Читать новость полностью

Фон дер Ляйен выступила с предупреждением Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне формального начала переговоров с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в ЕС предупредила, что «короткого пути» к членству не существует.

«Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует», - подчеркнула она.



Читать новость полностью

Впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайскому аппарату «Чанъэ-6» впервые в истории человечества удалось доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Он смог приземлиться на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» космический аппарат запустили 3 мая 2024 года. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Прилунился аппарат в запланированном районе в бассейне Южный полюс 2 июня. Затем он смог выполнить сбор разнообразных образцов грунта на разных участках. С поверхности спутника Земли он взлетел через два дня.

Читать новость полностью