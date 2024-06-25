Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент страны, где только что завершилось голосование по проекту бюджета с повышением налогов. Об этом сообщает издание Star.

Протестующие с криками «предатели» взрывали дымовые шашки, пересекли полицейские баррикады, подожгли полицейскую машину, повредили часть забора парламента, ворвались в здание и подожгли его. Они также вырвали национальный флаг на территории парламента.

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Начальник полиции кенийской столицы Адамсона Бунгея заявил, что по меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в ходе протестов, они госпитализированы.