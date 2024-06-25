Принц Гарри рассказал, из-за чего уходил в запой

Британский принц Гарри рассказал, что пристрастился к спиртному «в поисках утешения» после того, как ему запретили воевать в Афганистане, пишет таблоид Mirror. По словам принца, он «достиг нижней точки и не знал, куда обратиться».

© globallookpress

С алкогольной зависимостью принц столкнулся после того, как командующий армией, генерал Ричард Даннатт заявил, что Гарри, будучи членом королевской семьи, является «мишенью для пуль». В своей книги принц рассказал, что задумывался о завершении военной карьеры.

«Я подумывал об уходе из армии. Какой смысл оставаться, если я на самом деле не могу быть солдатом?» - отметил он.



По словам принца, «не получая утешения ни от чего, он начал искать его в водке с энергетиком и джине с тоником». Примерно в это время в таблоидах начали появляться фото Гарри, выходящего из пабов и клубов в предрассветные часы.

В своих мемуарах принц признавался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане. Произошло это, по его словам, во время его второй командировки туда в 2012-2013 годах. Принц прибыл в страну после обучения на пилота боевого вертолета Apache. Гарри заявлял, что воспринимал противников как «шахматные фигуры», а не как живых людей.