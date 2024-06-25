Сестра Обамы пострадала от слезоточивого газа во время протестов в Кении

Сестра экс-президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы Аума Обама и ее дочь пострадали от слезоточивого газа во время протестов против повышения налогов в Кении. Они проходили в столице страны, городе Найроби. Об этом родственница политика рассказала в эфире канала CNN.

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— Я пришла, чтобы присоединиться к ним... И против нас применили слезоточивый газ. У нас с собой только флаги и баннеры, и больше ничего. У этих молодых людей нет больше ничего... Как они могут применять против них слезоточивый газ?, — констатировала в репортаже Аума Обама.



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