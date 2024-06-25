СМИ: лидеры ЕС решили судьбу фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен, вероятно, останется главой Еврокомиссии на второй срок. Как сообщили Frankfurter Allgemeine Zeitung два осведомленных источника, об этом договорились главы государств и правительств ЕС.
По данным газеты, незадолго до решающего саммита ЕС европейские лидеры согласились выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок. Европарламент должен утвердить ее назначение в середине июля.
По словам источников FAZ, экс-премьер Португалии Антониу Кошта сменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета. А должность главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля займет премьер Эстонии Кая Каллас.
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Дипломаты и чиновники ЕС ранее сообщили Politico, что Шарль Мишель пытался помешать своей давней оппонентке фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. По данным Politico, Мишель решил организовывать беседы с лидерами ЕС один на один и «подговаривать» их против фон дер Ляйен.