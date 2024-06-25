Урсула фон дер Ляйен, вероятно, останется главой Еврокомиссии на второй срок. Как сообщили Frankfurter Allgemeine Zeitung два осведомленных источника, об этом договорились главы государств и правительств ЕС.

По данным газеты, незадолго до решающего саммита ЕС европейские лидеры согласились выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок. Европарламент должен утвердить ее назначение в середине июля.

По словам источников FAZ, экс-премьер Португалии Антониу Кошта сменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета. А должность главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля займет премьер Эстонии Кая Каллас.

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Дипломаты и чиновники ЕС ранее сообщили Politico, что Шарль Мишель пытался помешать своей давней оппонентке фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. По данным Politico, Мишель решил организовывать беседы с лидерами ЕС один на один и «подговаривать» их против фон дер Ляйен.