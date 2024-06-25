В Еврокомиссии определились с переназначением фон дер Ляйен

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС, которые ведут переговоры о высокопоставленных должностях в блоке, договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Еврокомиссии», — говорится в сообщении агентства.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить фон дер Ляйен, поскольку прошедшие пять лет стали худшими в истории Евросоюза. По его словам, Европа нуждается в более эффективном руководстве.