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Лидеры ЕС договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

В Еврокомиссии определились с переназначением фон дер Ляйен
© globallookpress.com
«Лидеры ЕС, которые ведут переговоры о высокопоставленных должностях в блоке, договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Еврокомиссии», — говорится в сообщении агентства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить фон дер Ляйен, поскольку прошедшие пять лет стали худшими в истории Евросоюза. По его словам, Европа нуждается в более эффективном руководстве.

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