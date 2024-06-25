Сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа попросили наблюдать через системы мониторинга за полетом его самолета, когда он войдет в авиапространство Соединенных Штатов. Пост с соответствующей просьбой на своей странице в соцсети X разместила жена Ассанжа Стелла. Газета.Ru

По ее словам, рейс Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро взлетит и войдёт в воздушное пространство Соединённых Штатов. «Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана, нам необходимо все внимание рейсу на случай, если что-то пойдет не так», — отметила она. RT на русском

Ранее сообщалось, что представители Ассанжа собирают $500 тыс. для оплаты его перелета в Австралию. ТАСС