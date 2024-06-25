Турция призвала к мирным переговорам по Украине

России и Украине нужно начать мирные переговоры для урегулирования конфликта, так как существует риск ядерной эскалации. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова передает РИА Новости.

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«Более 500 тысяч человек стали жертвами конфликта на Украине. Турция призывает стороны к началу мирного переговорного процесса, имеется риск ядерного столкновения», — отметил дипломат.



Он также подчеркнул опасность выхода боевых действий за пределы Украины.

Ранее Фидан заявил о важности обнародования условий российского президента Владимира Путина по конфликту на Украине. Он добавил, что Турция ждет российского лидера с визитом, предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана открыто.