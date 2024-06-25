В США испугались российского ответа за удар по Севастополю

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X заявил, что удар украинских войск по Севастополю может стать переломным моментом в конфликте.

По словам Дэвиса, российский президент Владимир Путин известен «своей осторожностью, расчетливостью и терпением».

«Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом», — поделился американский отставной офицер США.



Он пояснил, что для западных союзников Украины нет соразмерной выгоды от разрешения наносить удары по территории России при больших рисках. Это также едва ли улучшит положение Украины на фронте.

Военный эксперт назвал цели атаки ВСУ на Севастополь

До этого военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявлял, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь возможны, благодаря оперативной развединформации, которая добывается беспилотниками НАТО над Черным морем и предоставляется Киеву.