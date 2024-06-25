Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. ТАСС

«24 июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине», — отмечается в заявлении. RT на русском

Ранее Владимир Путин провел совещание с участием главы Минобороны Андреем Белоусовым, Герасимовым и командующими округами. Они доложили президенту о ходе СВО, а также о планах по продолжению боевых действий на территории Украины. Москва24