Президент Украины Владимир Зеленский будет препятствовать переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта из-за страха за свою судьбу. Такую причину назвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает NEWS.ru.

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Сенатор назвал правительство Украины военными преступниками, которых ждет трибунал.

«Как только они остановят военные действия, режим посыплется, потому что народ не простит им те жертвы, которые они понесли во имя безумной идеи Зеленского», — добавил Джабаров.



Победа России на Украине станет благом для всего мира

По словам сенатора, Киев пойдет на все, чтобы запугать Запад российской угрозой и получить как можно больше ресурсов для продолжения боевых действий.

Ранее Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз нарушит международные законы и правила в том случае, если передаст Украине доход от российских активов.