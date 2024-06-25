Варшава обвинила Берлин в нелегальной миграции украинцев

Украинские беженцы все чаще становятся причиной пограничных споров между Германией и Польшей. Варшава обвиняет Берлин в поддержке нелегальной миграции. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.

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«Многие украинцы работали в Польше, но Варшава им не оплачивает жилье и пособия. Мигранты переехали в Германию. Но Берлин сказал, что страна их прибытия Польша и возвращает их туда. Польские пограничники возмущаются. Они заявляют, что Германия способствует нелегальной миграции. Но существуют Дублинские соглашения. Германия отправляет украинцев в Польшу или Чехию, потому что именно в эти страны беженцы приехали впервые и попросили убежище там», - объяснил Бойко.



Что касается нагрузки на экономику ФРГ, то беженцы из Украины не особо на нее влияют, уверен эксперт. Сегодня Берлин помогает многим арабским и азиатским странам и для казны эти выплаты не так существенны. Тем более, украинская молодежь в ближайшем будущем начнет отрабатывать гостеприимство, сказал Бойко.

«Если смотреть с чисто экономической точки зрения, то украинцы ни на что не влияют. Сейчас большое количество пенсионеров и нужны молодые работающие руки. Для экономики ФРГ приезд новых беженцев, особенно молодых, только плюс. Организации по подбору персонала после обучения и знания немецкого все равно привлекут их к работе, либо будут штрафовать», - заверил Бойко.



Совершенно иного мнения придерживается депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. Ранее он заявил, что социальные пособия для иностранцев являются тяжким бременем для немецкой социальной системы.

Сегодня многие приезжают в Германию, заполняют документы, регистрируются в качестве беженца, им назначаются пособия. Потом они возвращаются к себе на Родину и продолжают получать деньги, рассказал депутат от «АиГ».

Между тем, в Германии созданы все условия для успешной социализации беженцев. Государство бесплатно учит языку, оплачивает медицинскую страховку и жилье, но безработица среди беженцев все равно очень высокая, отметил Шмидт.