Трамп объяснил смех Путина и Ким Чен Ына над Байденом

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын смеются над США из-за Джо Байдена и его «провальной» миграционной политики. Об этом бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего митинга, трансляцию которого вел Fox News.

«Нужно побыстрее избавиться от такого количества мигрантов в США. Основная проблема заключается в том, что Байден говорит России, Китаю и Северной Корее. Лидеры этих стран смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное», — отметил политик.



Трамп добавил, что как только он вернется в Белый дом, то «первым делом закроет для мигрантов границу».

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