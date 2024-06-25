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«Путин - Петр Великий наших дней»

В Санкт-Петербурге планируют построить 82-метровую триумфальную колонну, которая должна увековечить победу России в Северной войне (тогда, после разгрома Швеции, Россия впервые объявила себя империей). Энтузиазм президента РФ Владимира Путина по поводу этого проекта отражает его собственные стремления и амбиции в отношении России XXI века под его руководством, пишет Asia Times.

Как отмечает издание, существует ряд параллелей, позволяющих сравнивать Путина с Петром Великим. В первую очередь, речь идет об отождествлении президента России с Петром I как с великим полководцем. Великая Северная война была признаком неповиновения России Западу, а сам Путин описывал тот конфликт как возвращение Россией своих территорий - Приладожья. Новые мемориалы соответствуют стремлению Путина подчеркнуть национальную гордость и самобытность России, подчеркивается в статье Asia Times.

«После нас хоть потоп!»: план ЕС по российским активам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал изъять доходы от замороженных российских активов, «избегая каких-либо преград». Как отмечается в статье иноСМИ, Боррель намекнул на Венгрию и ее премьера Виктора Орбана, который выступает против таких мер и считает их кражей. Как подчеркивается в статье иноСМИ, Боррель «говорит на это прямым текстом: если кто-то против воровства - давайте просто проигнорируем его мнение».

ЕС будет сложно обойти собственные законы, требующие, чтобы такие решения были одобрены единогласно - то есть и с учетом мнения Венгрии. Но в итоге европейские политики «просто придумают новый закон, который отменит старый, мешающий украсть российские активы», отмечает иноСМИ. Издание подчеркивает, что в ЕС не хотят прислушиваться к мнению Орбана, вынося на свои знамена лозунг «после нас хоть потоп!». По версии издания, Брюссель слишком тесно связал себя с американскими интересами и слишком многое поставил на карту.

EXXpress: немцы не хотят Украины в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок сталкивается с огромной проблемой - большинство немцев не хотят увеличения поставок оружия ВСУ и вступления Украины в НАТО, пишет австрийское издание EXXpress. В восточных регионах страны против этого выступают до 70 процентов жителей, принявших участие в опросах.

Газета отмечает, что Бербок и другие высокопоставленные «зеленые» превратили правящих экопацифистов в крупнейших сторонников поставок оружия Украине. Однако опросы отражают страхи немцев: они опасаются, что членство Киева в НАТО и новое оружие для ВСУ еще больше спровоцируют Россию и реакция Москвы будет непредсказуемой. Результаты этой политики могут иметь «ужасающие последствия» для «Бербок и компании» в виде проигрыша на выборах в восточногерманских землях, подчеркивает EXXpress.

Россия пообещала ответить США за удар ВСУ по Крыму

Кремль прямо обвинил США в причастности к атаке на Крым - обвинения связаны с ракетами ATACMS, которые использовали ВСУ, сообщает Reuters. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, а пострадали более 150 человек.

Москва официально предупредила посла США, что на это последует ответ, отмечает Reuters. Агентство подчеркивает, что украинский конфликт усугубил кризис в отношениях между Россией и Западом. Российские официальные лица предупредили, что сейчас этот кризис переходит в свою самую опасную стадию. Прямое обвинение в адрес США Reuters называет «шагом вперед». Россия заявила, что США не просто поставили оружие - американские военные нацелили его и предоставили данные. Американский посол Линн Трейси в ответ заверила, что Вашингтон сожалеет о любых потерях среди гражданского населения. Представитель Пентагона Чарли Дитц заявил, что Украина «самостоятельно принимает решения о выборе целей».

National Interest: огромные российские бомбы сокрушат ВСУ

Портал National Interest рассказал об «огромных» российских планирующих бомбах ФАБ-3000, которые способны сокрушить ВСУ. Украинской системе ПВО трудно противостоять этим мощным бомбам, не имеющим прямого эквивалента в США, отмечается в статье. Кроме того, у украинской ПВО сокращаются запасы американских ракет.

Ситуация для Киева настолько плоха, что американцы уже заявили Израилю и своим партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, что все ракеты для систем ПВО американского производства теперь перенаправляются на Украину, отмечает National Interest. В статье подчеркивается, что ВСУ могут скоро столкнуться с «ужасным поворотом» в конфликте, поэтому Украине стоить договориться с Россией о прекращении огня.