Для восстановления подорванного здоровья Ассанжа создадут фонд

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла сообщила, что намерена вместе с неравнодушными людьми создать фонд для восстановления здоровья мужа, длительное время находившегося в заключении. Свое видеообращение женщина разместила на YouTube-канале Free Assange.

© Газета.Ru

«В ближайшие часы намерены открыть чрезвычайный фонд для здоровья и восстановления Джулиана. Я прошу вас, пожалуйста, внести свой вклад, если можете, и помочь нам на этом новом этапе свободы Джулиана», — заявила Стелла Ассанж.



Вместе с ней в видеоролике снялся главред WikiLeaks Кристинн Храбнссон. Он заявил, что видео было записано заранее, и если зрители его видят, то Ассанж все-таки вышел из тюрьмы.

25 июня стало известно, что основатель WikiLeaks заключил сделку со следствием: он признает вину в шпионаже в обмен на отбытые пять лет в британской тюрьме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ассанж приобрел мировую известность благодаря созданию платформы WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов, включая видеозапись с кадрами военных преступлений США в иракском Багдаде.