Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж окажется на свободе после подписания судьей договоренности между журналистом и Минюстом США, заявила его супруга Стелла Ассанж. По ее словам, которые приводит РИА Новости, произойдет это во время слушания на острове Сайпан. Пройдут они уже в среду, 26 июня. Как ожидается, там журналист частично признает свою вину в рамках сделки с американской прокуратурой.

Есть принципиальная договоренность между Джулианом и Министерством юстиции [США], и оно должно быть подписано судьей на Северных Марианских островах… Он станет свободным человеком, как только судья подпишет его, и это произойдет в какое-то время завтра, — сказала она.



Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks освободили из тюрьмы «Белмарш» и он покинул Великобританию. Соглашение с прокуратурой США о признании вины позволит ему выйти на свободу.

Ассанж на свободе: кто он такой и почему его преследовали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал освобождение Ассанжа из британской тюрьмы триумфом борьбы за уважение прав человека. По его словам, журналист является примером мужества и отваги в борьбе за правду.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший при этом назвал сделку Ассанжа с Минюстом США чудовищным прецедентом, так как журналисту пришлось признать себя виновным ради освобождения из тюрьмы. Эта ситуация, по его словам, негативно скажется на свободе прессы во всем мире.