В Китае прокомментировали введенные ЕС санкции против китайских компаний

Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение ЕС ввести санкции против китайских компаний, которые якобы помогают РФ, передает ТАСС.

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«Китай всегда был против односторонних санкций, не имеющих основ международного права и мандата Совета Безопасности ООН», — подчеркнула она.



До этого сообщалось, что ЕС в 14-м пакете антироссийских санкций ввел ограничений в отношении ряда китайских и турецких компаний, обвинив их в обходе действующих ограничений против РФ.

По словам источника ТАСС, под ограничения попали 19 фирм из КНР и девять организаций из Турции. Кроме того, Брюссель решил ввести санкции против одной индийской и одной казахстанской компаний.

О каких именно фирмах идет речь, в материале не уточняется.