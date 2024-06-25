В Киргизии мужчину приговорили к сроку за участие в СВО

Суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"Судом Араванского района Ошской области гражданин республики, обвиняемый в участии в боевых действиях на Украине в составе российской армии, приговорен к пяти годам лишения свободы", - заявила представитель пресс-службы.



Подозреваемый был признан виновным по статье уголовного кодекса республики об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

По решению суда у осужденного также конфискуют имущество, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Согласно киргизскому законодательству, в подобной ситуации возможно лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, однако в связи с объявленной в стране амнистией гражданину республики сократили срок заключения.

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Киргизские СМИ сообщают, что адвокаты осужденного, имя и фамилия которого не озвучиваются, уже подали апелляцию в областной суд.