Такер Карлсон высказался об освобождении Ассанжа

Американский телеведущий Такер Карлсон приветствовал освобождение основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, назвав его «хорошим человеком». Об этом он написал в соцсети X.

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Ранее Ассанж покинул британскую тюрьму, в которой находился с 2019 года. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. По данным СМИ, в обмен Ассанж согласился признать себя виновным по одному из 17 пунктов обвинения, предъявляемых ему в США.

Ассанжу грозила экстрадиция из Британии в США за публикацию тысяч секретных документов о войнах в Афганистане и Ираке. В Штатах он мог получить до 175 лет тюрьмы. После освобождения и завершения сделки с США основатель Wikileaks вернется на родину - в Австралию.