Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Франции угрожает гражданская война из-за политики как правых, так и левых политиков, которые «впадают в крайности». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире BFM TV.

По его словам, крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению, поэтому она разделяет и подталкивает к гражданской войне». В то же время, «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт», предлагает «свою форму коммунитаризма, немного электорального, но за этим также стоит гражданская война, потому что она, прежде всего, отсылает людей исключительно к их принадлежности, будь то религиозной или общинной», объяснил Макрон.