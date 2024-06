Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что программы французских радикальных правых и радикальных левых сил «ведут к гражданской войне». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на подкаст Génération Do It Yourself, в записи которого принял участие Макрон.

На недавних выборах в Европарламент ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала более 31 процента голосов, а «Возрождение» Макрона - примерно 15 процентов. Третье место заняла Социалистическая партия с результатом около 14 процентов. После этого президент Франции распустил Национальное собрание. Первый тур парламентских выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля.

В рамках предвыборной кампании правые силы начали объединяться друг с другом. А радикальная левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона вошла в «Новый народный фронт» вместе с Социалистической партией.

Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

Макрон заявил, что «Национальное объединение» Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению», а это «разделяет и подталкивает к гражданской войне». «Непокоренная Франция», по мнению Макрона, предлагает «свою форму коммунитаризма… немного электоральную», но за этим «также стоит гражданская война, потому что в первую очередь это отсылка к принадлежности людей, будь то религиозной или общинной».

По словам Макрона, и партия Ле Пен, и партия Меланшона реагируют на реальные проблемы - «настоящий гнев и настоящие тревоги» - но их предложения плохи, так как они лишь усугубляют конфликты и угрожают гражданской войной.