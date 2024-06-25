Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает план по урегулированию конфликта на Украине, который предполагает принуждение Киева к переговорам с Москвой. Соответствующую инициативу разработали и предложили политику два его советника — Кит Келлог и Фред Флейцемн. Согласно этой стратегии, в случае победы на выборах, Трамп согласится выделить Украине новое вооружение только при условии вступления Киева в переговорный процесс.

«Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения конфликта России на Украине — если он победит на президентских выборах — который предполагает сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в случае ее вступления в мирные переговоры», — пишет Reuters, ссылаясь на заявления самих советников.



При этом Келлог сообщил изданию, что Трамп положительно отреагировал на представленные ему предложения.

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Авторы статьи отмечают, что реализация этих мирных предложений указывала бы на новую позицию США по вопросу конфликта на Украине. Однако она может вызвать сопротивление со стороны европейских союзников, а также вызвать споры внутри Республиканской партии бывшего президента США.

Ранее Трамп заявил, что в случае своего избрания на грядущих президентских выборах в США, он планирует координировать переговоры между Москвой и Киевом для достижения мира на Украине. В это же время президент России Владимир Путин ужесточил условия урегулирования конфликта с Украиной.