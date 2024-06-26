На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

В Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, об этом сообщает в Telegram-канале украинское издание «Общественное».

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«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в публикации.



Воздушные силы Украины уведомили о пусках корректируемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией со стороны российских войск, в Херсонской области действует предупреждение атаки беспилотников.

В Харьковской и подконтрольной Киеву части Херсонской области действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также сигналы звучат в Николаевской и Днепропетровской областях.

Днем 26 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В каких районах они раздались, глава города не уточнил. На время взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась.