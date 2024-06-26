В Киеве отвергли план советников Трампа

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не может согласиться с планом по урегулированию конфликта на Украине, который предложили советники экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Подоляк назвал "странной" инициативу о прекращении огня по имеющейся линии боевых действий и в очередной раз заявил, что Киев исходит из продвигаемой им "формулы Зеленского".

Ранее агентство сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американской поддержки, если Киев откажется идти на переговоры с Москвой. Они также указали, что США должны увеличить помощь Украине, если отказ от переговоров последует со стороны России. По мнению советников, РФ "удастся уговорить сесть за стол переговоров, пообещав отложить вступление в НАТО на длительный срок". При этом в самом мирном договоре советники Трампа предложили закрепить режим прекращения огня на основе "имеющейся линии фронта".

По словам Флейтца, "Украина не должна официально уступать территорию России", хотя Киев "вряд ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшей перспективе". Он также отметил, что для достижения мира потребуется предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности, которые будут подразумевать "вооружение [страны] до зубов". Как сообщил Флейтц, сам Трамп положительно отреагировал" на представленный план, но не согласился с каждым словом. При этом в предвыборном штабе Трампа отметили, что только заявления, сделанные самим Трампом или уполномоченными лицами, могут считаться официальными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложенный советниками Трампа план должен учитывать ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что Россия была и остается открытой к переговорам, учитывающим реальное положение дел, и напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно выступил с мирной инициативой, которая не была принята ни Западом, ни Украиной.