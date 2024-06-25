Ассанж на свободе: кто он такой и почему его преследовали

Джулиан Ассанж, австралийский журналист и основатель WikiLeaks, вышел на свободу из британской тюрьмы, заключив соглашение с США. Это ознаменовало окончание его многолетней борьбы с американскими властями. Подробнее об истории Ассанжа - в материале «Рамблера».

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Биография

Джулиан Пол Ассанж родился 3 июля 1971 года в Таунсвилле, Австралия. Его предками были шотландские и ирландские эмигранты. В 2006 году он основал WikiLeaks, платформу для публикации секретных документов. До этого Ассанж долгое время занимался хакерством и в 1991 году был арестован за взлом нескольких систем, но избежал тюремного заключения. В юности Ассанж использовал хакерский псевдоним Mendax, что означает «лжец» на латыни.

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Ассанж был женат дважды. От бывшей жены Терезы у него есть сын Дэниел, рожденный в 1989 году. Пара рассталась и спорила из-за опеки над мальчиком до 1999 года. По словам матери Ассанжа, его каштановые волосы поседели именно во время тех судов. В 2015 году Ассанж начал отношения со Стеллой Морис, адвокатом из ЮАР, когда жил в изоляции в посольство Эквадора. У них есть двое сыновей, родившихся в 2017 и 2019 годах. Паре разрешили заключить брак в тюрьме в марте 2022 года. Годы преследования повлияли на здоровье Ассанжа - в 2021-м он перенес инсульт.

В 2012 году был выпущен документальный фильм «Мы крадем секреты: История WikiLeaks» («We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks»), который подробно рассказывает о жизни Ассанжа и его работе.

Раскрытые секреты

В 2010 году WikiLeaks опубликовала более 75 тысяч документов, известных под общим названием «Дневник афганской войны». Они содержали информацию о военных операциях США и НАТО в Афганистане, включали данные о жертвах среди мирного населения и нераскрытые ранее инциденты. Эти документы вызвали огромный общественный резонанс и стали одной из самых крупных утечек военной информации в мировой истории.

В октябре 2010 года было опубликовано «Иракское досье», содержащее почти 400 тысяч документов о войне в Ираке. Оно подробно описывало злоупотребления, пытки и убийства, совершенные коалиционными силами. В частности, было опубликовано видео под названием «Сопутствующее убийство» (Collateral Murder). На видео был показан американский военный вертолет Apache, расстреливающий группу иракских мирных жителей и двух журналистов Reuters. На видео слышно, как военные шутят и смеются во время атаки, унесшей жизни более чем десятка человек, включая детей.

Публикация этих материалов привела к широкой критике военных операций США.

В ноябре того же года WikiLeaks опубликовала серию дипломатических телеграмм США, известную как Cablegate. В этих документах содержались компрометирующие комментарии о мировых лидерах и международной политике. Одно из самых громких разоблачений касалось того, как США шпионили за своими союзниками, включая Германию. В одной из телеграмм сообщалось, что американские дипломаты собирали биометрическую информацию о представителях ООН, включая отпечатки их пальцев и образцы ДНК. Эти утечки вызвали дипломатические скандалы.

Преследование

После публикации секретных документов США Ассанж стал объектом международного преследования и был обвинен в шпионаже и хакерстве. В 2012 году он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в сексуальных преступлениях, которые он отрицал как политически мотивированные и которые затем были сняты.

Ассанж провел в посольстве Эквадора почти семь лет, пока в апреле 2019 года его не арестовали британские власти по запросу США. В Штатах он мог получить до 175 лет тюрьмы. Его экстрадиция и судебный процесс стали предметом острых дебатов о свободе прессы и праве на информацию.

Свобода

В мае 2024 года Ассанж одержал значимую победу в своей борьбе с властями США: Высокий суд Лондона разрешил ему подать апелляцию на решение об экстрадиции. До этого британские судьи отложили решение по делу об экстрадиции, запросив гарантии от США. В частности, они хотели, чтобы в Штатах австралийцу Ассанжу предоставили право на защиту свободы слова (как и любому американцу) и гарантировали, что ему не назначат смертный приговор.

В конце июня 2024-го 52-летний Ассанж вышел на свободу, заключив сделку с прокуратурой США. По данным BBC News, это стало возможным, так как Ассанж согласился признать вину. Суд в Лондоне освободил его под залог. Во вторник, 25 июня, он прибыл в аэропорт Станстед и оттуда отправился в Австралию.

Перед возвращением домой он должен будет совершить небольшую остановку. Ожидается, что сделка, в рамках которой он признает себя виновным по одному обвинению, будет завершена в суде Северных Марианских островов в среду, 26 июня. Отдаленные тихоокеанские острова, входящие в состав Содружества США, гораздо ближе к Австралии, чем федеральные суды США на Гавайях или в континентальной части США.