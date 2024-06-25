Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для ассоциации страны с Европейским союзом (ЕС) правительству предстоит привести законодательство в соответствие со стандартами союза, после чего формально останется «три шага» к полноправному членству.

Его слова передает РИА Новости.

«Будет такая инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут отдельно открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать над тем, чтобы приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами Евросоюза по каждому блоку», — рассказал дипломат.



По его словам, после этого до того дня, когда Украина станет полноправным членом ЕС, останется три шага.

Назван возможный срок вступления Украины в ЕС

После завершения переговоров, уточнил он, комиссия должна выдать свое заключение об успешном их завершении и о том, что Украина достигла соответствия критериям вступления. Затем принимается решение о подписании соглашения о вступлении страны в союз. Третий этап, по его словам, это ратификация соглашения парламентами стран-членов ЕС.

25 июня венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза займет годы, а представления украинского президента Владимира Зеленского о нескольких месяцах является утопией.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны.