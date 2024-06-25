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Власти Украины заявили о поражении инфраструктуры в Днепропетровской области

Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
© ДСНС Украины

По его словам, район подвергся ударам, в результате взрывов была повреждена инфраструктура, передает РИА «Новости». Подробностей Вилкул не привел.

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Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.

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Александр Вилкул