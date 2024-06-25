Стали известны подробности освобождения Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время, которое он уже провел в заключении на территории Великобритании, сообщили в канцелярии премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Там отметили, что разбирательство в США еще не закончено, а Ассанж сможет вернуться на родину по его окончании.

Нам известно, что гражданину Австралии Джулиану Ассанжу назначено судебное разбирательство в Соединенных Штатах. Процесс еще не закончен, и австралийские власти продолжают оказывать ему консульскую помощь, — говорится в сообщении.



Согласно заявлению канцелярии, Ассанж признает себя виновным в сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это ему назначат наказание в виде 62 месяцев заключения, которые он уже провел в тюрьме в Лондоне. Заседание, на котором журналист может признать часть обвинений, запланировано на 26 июня. Оно пройдет в суде на принадлежащем США острове Сайпан.

Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы

Ранее в WikiLeaks сообщили, что Ассанж был освобожден из тюрьмы «Белмарш» и покинул Великобританию. Организация опубликовала в соцсети Х видео, на котором, согласно сообщению, он садится в самолет, летящий в Австралию.