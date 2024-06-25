Пока вы спали: продление антироссийских санкций Украиной и освобождение Ассанжа

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Пентагон прокомментировал удар по Севастополю

Американские власти не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера.

Так он отреагировал на обстрел Севастополя.

«Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — заявил представитель военного ведомства.



Он отметил, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить «были или не были убиты мирные жители».

В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США

Проект Wikileaks подтвердил, что его основатель Джулиан Ассанж согласовал с американской прокуратурой юридическую сделку, которую предстоит «формально финализировать», сообщает РИА Новости.

Сам Ассанж уже вышел на свободу из британской тюрьмы и летит домой в Австралию.

Журналист признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Суд в США по представлению прокуратуры приговорит его к тем пяти годам, которые он уже отсидел в британской тюрьме.

Финляндия экспроприирует принадлежащую россиянам спортивную арену

Финляндия начнет процедуру экспроприации у россиян концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня, сообщает «Газета.ру».

Как заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен, если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества.

Дипломат отметила, что министерство иностранных дел Финляндии не получило никаких данных, подтверждающих продажу бумаг.

На Украине продлили санкции против Дерипаски, Миллера и Костина

Владимир Зеленский подписал указ, которым продлеваются санкции против физических лиц, в том числе предпринимателя Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы ВТБ Андрея Костина, сообщает «Газета.ру».

Всего в санкционном перечне указано 390 фамилий, в основном это россияне. Ограничения против каждого лица вводятся на десять лет.

Также продлеваются ограничительные меры против бизнесменов из Украины Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Искатели сокровищ нашли свидетельство существования легендарного клада

Команда археологов-любителей, на протяжении 37 лет искавшая легендарный храм Лемминкяйнена, нашла первое свидетельство его существования, сообщает «Газета.ру».

Искатели именуют себя «Храмовой дюжиной», они ведут поиски мифического храма Лемминкяйнена с 1980-х годов, после того как мистик, йог и туристический гид Йор Бок рассказал о его существовании. Бок утверждал, что его семья на протяжении веков была хранительницей святилища, и сообщил, что легендарное сооружение с сокровищами находится в пещерах Сиббосберг.

В июне археологам удалось найти в пещерах лезвие скандинавского топора возрастом в тысячу лет. Они считают, что фрагмент древнего оружия оказался там в момент заполнения тоннелей грязью, когда язычники прятали путь к храму Лемминкяйнена. Охотники за сокровищами уверены, что основные находки предстоит сделать этим летом.