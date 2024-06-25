В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением

Договор между Москвой и Пхеньяном является предупреждением для стран, планирующих решить проблемы региона военным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко.

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По его словам, документ не направлен против Южной Кореи или третьих стран. При этом он является предупреждением для тех стран, которые рассчитывали бы или планируют решить проблемы корейского полуострова и региона военным путем. Как указал дипломат, РФ неоднократно подчеркивала, что этот договор не направлен ни против Сеула, ни против третьих стран, он «не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии».

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По словам замглавы МИД РФ, главным источником напряженности в субрегионе является политика Вашингтона, который пользуясь напряженностью на Корейском полуострове постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе.