В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением
Договор между Москвой и Пхеньяном является предупреждением для стран, планирующих решить проблемы региона военным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко.
По его словам, документ не направлен против Южной Кореи или третьих стран. При этом он является предупреждением для тех стран, которые рассчитывали бы или планируют решить проблемы корейского полуострова и региона военным путем. Как указал дипломат, РФ неоднократно подчеркивала, что этот договор не направлен ни против Сеула, ни против третьих стран, он «не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии».
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По словам замглавы МИД РФ, главным источником напряженности в субрегионе является политика Вашингтона, который пользуясь напряженностью на Корейском полуострове постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе.
«Главная цель всей этой политики – это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников», — отметил Руденко.