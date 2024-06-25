СМИ: ливни нарушили железнодорожное сообщение на востоке Китая

Сильные ливни вызвали серьезные перебои в движении поездов в некоторых районах на востоке Китая. Об этом свидетельствуют данные, собранные информационным ресурсом "Пэнпай".

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Во вторник было на сутки остановлено отправление и прием поездов на вокзале города Хуаншань (восточная провинция Аньхой). В той же провинции закрылся и вокзал уезда Цзинсянь.

Опасность паводков и оползней из-за сильных ливней привела также к перебоям в железнодорожном сообщении в Шанхае. В общей сложности 25 июня на вокзалах города было отменено свыше 50 поездов. Сложная ситуация сложилась и в соседней с Шанхаем восточной провинции Цзянси, власти которой приняли решение остановить движение поездов по целому ряду высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Центральная метеорологическая служба Китая во вторник сохранила красный уровень опасности из-за сильных ливней, преимущественно, в восточных, центральных и южных районах страны. Ранее сообщалось о том, что жертвами вызванных проливными дождями оползней и наводнений за последние дни стали несколько десятков человек.