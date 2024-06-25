МИД Боливии обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Боливии вызвало поверенную в делах США, чтобы выразить недовольство действиями сотрудников посольства, которые власти южноамериканской страны расценивают как вмешательство во внутренние дела.

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"МИД Боливии сообщает, что в понедельник вызвал поверенную в делах США Дебру Эвию, чтобы довести до ее сведения обеспокоенность и претензии по поводу ряда заявлений и действий, допущенных сотрудниками посольства США. Они расцениваются как вмешательство во внутренние дела", - говорится в заявлении МИД.



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Ведомство подчеркнуло, что внешняя политика Боливии "основывается на принципах равенства, невмешательства и уважения суверенитета", и в связи с этим страна считает недопустимыми "любые действия, которые направлены на вмешательство".

В середине июня министр экономики Боливии Марсело Монтенегро на фоне протестов из-за проблем со снабжением топливом в стране заявил, что посольство США и ряд других диппредставительств готовят "мягкий госпереворот" против правительства президента Луиса Арсе. Американское посольство в ответ назвало слова министра "не соответствующими действительности и необоснованными".