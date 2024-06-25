Кандидат в президенты США назвал Ассанжа героем поколения

Ценой свободы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стало то, что США смогли криминализировать журналистику и распространить свою юрисдикцию на неамериканцев. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя освобождение Ассанжа из британской тюрьмы.

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Джулиана Ассанжа выпустили из тюрьмы. Основателю WikiLeaks грозило 175 лет тюрьмы за раскрытие военных преступлений США

«Плохие новости в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне», — отметил он, допустив, что если бы журналист не согласился на сделку, он бы умер в тюрьме.



Кеннеди-младший назвал Ассанжа героем поколения.

Ранее на освобождение основателя Wikileaks отреагировал американский журналист Такер Карлсон. Он написал, что случившееся повернуло ход событий вспять, а также назвал Ассанжа хорошим человеком.