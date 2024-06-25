В США политик призвал возобновить контакты с Россией

О необходимости возобновления прямых контактов между Россией и США заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

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«Я думаю, такой диалог необходим. Чем более сложной становится военная ситуация, тем больше переговоров нужно вести... Очень опасное заблуждение полагать, что вы знаете, что на уме у других мировых лидеров, если вы с ними не разговариваете», - цитирует политика РИА Новости.



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Сэйр добавила, что поспособствовать возобновлению контактов между странами мог бы конгресс. «Возможно, кому-то из них следовало бы съездить в Россию и встретиться со своими коллегами», - указала она. А заодно добавила, что конгрессмены могли бы написать открытое письмо с призывом к диалогу президенту США Джо Байдену или госсекретарю Энтони Блинкену.



При этом, со своей стороны она готова поощрять межпарламентский диалог со всеми странами.

«Это надо делать, особенно в эру ядерного оружия. С тех пор, как у человечества появилась возможность уничтожить себя, мы несем ответственность перед всеми на планете за то, чтобы приложить максимум усилия для улучшения отношений между странами и достижения взаимопонимания между народами», - высказалась Дайан Сэйр.



Политик указала, что России и США нужно возобновить переговоры о контроле над ядерными вооружениями. В идеале, считает она, от него нужно вовсе избавиться.