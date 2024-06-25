Поддержка Украины со стороны министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок может привести партию «Зелёных» к тяжёлому поражению на местных выборах в Восточной Германии. Об этом пишет EXXpress.

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По данным газеты, жители восточных регионов в большинстве своём критически воспринимают поддержку Киева.

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Согласно статье они, скорее всего, поддержат политиков, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Бербок прибыла на Украину, не пообещав военной помощи Киеву.

Также она заявила, что в ФРГ нет единой позиции по поставкам ракет Taurus Украине.