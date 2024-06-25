Россия готова подписать соглашение о сотрудничестве с Ираном

Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном «в самом ближайшем будущем». Об этом сообщил замглавы МИД России Руденко, передаёт РИА Новости.

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По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению, все формулировки найдены.

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Дипломат отметил, что сейчас основная задача состоит для двух стран в том, чтобы завершить определённые процедуры, связанные с подписанием такого рода документов.

Ранее глава иранского Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин заявил о скором начале использования офшорного риала в торговле с Россией.

Также на прошлой неделе в Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности.