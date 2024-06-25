Ассанж освобожден из британской тюрьмы и летит в Австралию

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщается в аккаунте Wikileaks в соцсети Х.

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В Wikileaks пояснили, что 24 июня суд в Лондоне постановил отпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день, пытаясь опротестовать экстрадицию в США.

Ассанж может признать часть обвинений

Отмечается, что он более пяти лет провел в камере два на три метра в изоляции 23 часа в сутки. И вскоре он "воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой".

Также опубликовано видео, на котором Ассанж поднимается по трапу в самолет.

Ранее сообщалось, что Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой Соединенных Штатов о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.

По информации СМИ, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Она может состояться в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов - владении США в Тихом океане.