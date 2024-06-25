Британская принцесса Анна потеряла память

Сестра Карла III принцесса Анна потеряла память после того, как получила травму головы, предположительно нанесенную лошадью. Медики дают позитивный прогноз.

Инцидент произошел в поместье Анны Гэткомб-парк в Глостершире. Точные обстоятельства происшествия не раскрываются. По мнению медиков, ее травма соответствуют возможному удару головой или ногой лошади. После случившегося пострадавшая была в сознании. Ей вызвали скорую помощь, которая доставила ее в больницу Саутмид в Бристоле.

Букингемский дворец сообщил, что принцессу госпитализировали для прохождения соответствующих обследований, лечения и наблюдения. Ожидается, что она будет выписана позднее на этой неделе.

Сестра Карла III получила травму головы

Издание The Telegraph утверждает, что Анна потеряла память после инцидента. Ожидается, что это всего лишь временное явление на фоне травмы.

73-летняя принцесса является бывшей олимпийской чемпионкой по наездничеству.